Bean (BEAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.376067 $ 0.376067 $ 0.376067 24 שעות נמוך $ 0.425242 $ 0.425242 $ 0.425242 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.376067$ 0.376067 $ 0.376067 גבוה 24 שעות $ 0.425242$ 0.425242 $ 0.425242 שיא כל הזמנים $ 4.65$ 4.65 $ 4.65 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00103288$ 0.00103288 $ 0.00103288 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -9.73% שינוי מחיר (7D) +3.40% שינוי מחיר (7D) +3.40%

Bean (BEAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.376075. במהלך 24 השעות האחרונות, BEAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.376067 לבין שיא של $ 0.425242, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00103288.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEAN השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -9.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bean (BEAN) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.56M$ 13.56M $ 13.56M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 36,049,933.793218 36,049,933.793218 36,049,933.793218

שווי השוק הנוכחי של Bean הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEAN הוא 0.00, עם היצע כולל של 36049933.793218. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.56M.