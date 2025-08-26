Be For FWX (B4FWX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00428103 $ 0.00428103 $ 0.00428103 24 שעות נמוך $ 0.00484869 $ 0.00484869 $ 0.00484869 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00428103$ 0.00428103 $ 0.00428103 גבוה 24 שעות $ 0.00484869$ 0.00484869 $ 0.00484869 שיא כל הזמנים $ 0.00810867$ 0.00810867 $ 0.00810867 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00248673$ 0.00248673 $ 0.00248673 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.85% שינוי מחיר (1D) -7.01% שינוי מחיר (7D) +4.05% שינוי מחיר (7D) +4.05%

Be For FWX (B4FWX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00443205. במהלך 24 השעות האחרונות, B4FWX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00428103 לבין שיא של $ 0.00484869, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. B4FWXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00810867, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00248673.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, B4FWX השתנה ב +1.85% במהלך השעה האחרונה, -7.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Be For FWX (B4FWX) מידע שוק

שווי שוק $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Be For FWX הוא $ 4.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של B4FWX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.29M.