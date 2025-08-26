עוד על B4FWX

Be For FWX סֵמֶל

Be For FWX מחיר (B4FWX)

1 B4FWX ל USDמחיר חי:

$0.00429156
$0.00429156
-9.90%1D
Be For FWX (B4FWX) טבלת מחירים חיה
Be For FWX (B4FWX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00428103
24 שעות נמוך
$ 0.00484869
גבוה 24 שעות

$ 0.00428103
$ 0.00484869
$ 0.00810867
$ 0.00248673
+1.85%

-7.01%

+4.05%

+4.05%

Be For FWX (B4FWX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00443205. במהלך 24 השעות האחרונות, B4FWX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00428103 לבין שיא של $ 0.00484869, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. B4FWXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00810867, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00248673.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, B4FWX השתנה ב +1.85% במהלך השעה האחרונה, -7.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Be For FWX (B4FWX) מידע שוק

$ 4.29M
--
$ 4.29M
1.00B
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Be For FWX הוא $ 4.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של B4FWX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.29M.

Be For FWX (B4FWX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Be For FWXל USDהיה $ -0.000334594297298165.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBe For FWX ל USDהיה . $ +0.0002967962.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBe For FWX ל USDהיה $ +0.0017232847.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Be For FWXל USDהיה $ -0.000455680483080475.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000334594297298165-7.01%
30 ימים$ +0.0002967962+6.70%
60 ימים$ +0.0017232847+38.88%
90 ימים$ -0.000455680483080475-9.32%

מה זהBe For FWX (B4FWX)

B4FWX is the community token native to FWX Finance,

Be For FWX (B4FWX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Be For FWXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Be For FWX (B4FWX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Be For FWX (B4FWX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Be For FWX.

בדוק את Be For FWX תחזית המחיר עכשיו‏!

B4FWX למטבעות מקומיים

Be For FWX (B4FWX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Be For FWX (B4FWX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על B4FWX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Be For FWX (B4FWX)

כמה שווה Be For FWX (B4FWX) היום?
החי B4FWXהמחיר ב USD הוא 0.00443205 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי B4FWX ל USD?
המחיר הנוכחי של B4FWX ל USD הוא $ 0.00443205. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Be For FWX?
שווי השוק של B4FWX הוא $ 4.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של B4FWX?
ההיצע במחזור של B4FWX הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של B4FWX?
‏‏B4FWX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00810867 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של B4FWX?
B4FWX ‏‏רשם מחירATL של 0.00248673 USD.
מהו נפח המסחר של B4FWX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור B4FWX הוא -- USD.
האם B4FWX יעלה השנה?
B4FWX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את B4FWX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
