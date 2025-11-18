BDC COIN מחיר היום

מחיר BDC COIN (BDC DANA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000505, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BDC DANA ל USD הוא $ 0.00000505 לכל BDC DANA.

BDC COIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,046.0, עם היצע במחזור של 999.78M BDC DANA. ב‑24 השעות האחרונות, BDC DANA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01070641, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000505.

ביצועים לטווח קצר, BDC DANA נע ב -- בשעה האחרונה ו -16.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BDC COIN (BDC DANA) מידע שוק

שווי שוק $ 5.05K$ 5.05K $ 5.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.05K$ 5.05K $ 5.05K אספקת מחזור 999.78M 999.78M 999.78M אספקה כוללת 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

שווי השוק הנוכחי של BDC COIN הוא $ 5.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BDC DANA הוא 999.78M, עם היצע כולל של 999779145.088568. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.05K.