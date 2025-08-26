BCPAY FinTech (BCPAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.258408$ 0.258408 $ 0.258408 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.27% שינוי מחיר (7D) -0.27%

BCPAY FinTech (BCPAY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BCPAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCPAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.258408, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCPAY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BCPAY FinTech (BCPAY) מידע שוק

שווי שוק $ 27.04K$ 27.04K $ 27.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.32K$ 40.32K $ 40.32K אספקת מחזור 57.00M 57.00M 57.00M אספקה כוללת 85,000,000.0 85,000,000.0 85,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BCPAY FinTech הוא $ 27.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCPAY הוא 57.00M, עם היצע כולל של 85000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.32K.