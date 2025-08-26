עוד על BCPAY

BCPAY FinTech סֵמֶל

BCPAY FinTech מחיר (BCPAY)

לא רשום

1 BCPAY ל USDמחיר חי:

$0.00047431
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BCPAY FinTech (BCPAY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:51:27 (UTC+8)

BCPAY FinTech (BCPAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0.258408
$ 0
--

--

-0.27%

-0.27%

BCPAY FinTech (BCPAY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BCPAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCPAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.258408, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCPAY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BCPAY FinTech (BCPAY) מידע שוק

$ 27.04K
--
$ 40.32K
57.00M
85,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של BCPAY FinTech הוא $ 27.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCPAY הוא 57.00M, עם היצע כולל של 85000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.32K.

BCPAY FinTech (BCPAY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BCPAY FinTechל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBCPAY FinTech ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBCPAY FinTech ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BCPAY FinTechל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+9.14%
60 ימים$ 0+25.83%
90 ימים$ 0--

מה זהBCPAY FinTech (BCPAY)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BCPAY FinTech (BCPAY) משאב

האתר הרשמי

BCPAY FinTechתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BCPAY FinTech (BCPAY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BCPAY FinTech (BCPAY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BCPAY FinTech.

בדוק את BCPAY FinTech תחזית המחיר עכשיו‏!

BCPAY למטבעות מקומיים

BCPAY FinTech (BCPAY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BCPAY FinTech (BCPAY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BCPAY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BCPAY FinTech (BCPAY)

כמה שווה BCPAY FinTech (BCPAY) היום?
החי BCPAYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BCPAY ל USD?
המחיר הנוכחי של BCPAY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BCPAY FinTech?
שווי השוק של BCPAY הוא $ 27.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BCPAY?
ההיצע במחזור של BCPAY הוא 57.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BCPAY?
‏‏BCPAY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.258408 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BCPAY?
BCPAY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BCPAY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BCPAY הוא -- USD.
האם BCPAY יעלה השנה?
BCPAY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BCPAY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:51:27 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.