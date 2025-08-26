Battle Buddy Token (BBTKN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Battle Buddy Token (BBTKN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BBTKN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBTKNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBTKN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Battle Buddy Token (BBTKN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.95K$ 1.95K $ 1.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.45K$ 2.45K $ 2.45K אספקת מחזור 794.92M 794.92M 794.92M אספקה כוללת 998,865,602.492243 998,865,602.492243 998,865,602.492243

שווי השוק הנוכחי של Battle Buddy Token הוא $ 1.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBTKN הוא 794.92M, עם היצע כולל של 998865602.492243. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.45K.