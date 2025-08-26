עוד על BASEY

BASEY מידע על מחיר

BASEY אתר רשמי

BASEY טוקניומיקה

BASEY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BASEY AI Agent סֵמֶל

BASEY AI Agent מחיר (BASEY)

לא רשום

1 BASEY ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BASEY AI Agent (BASEY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:09:14 (UTC+8)

BASEY AI Agent (BASEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00216431
$ 0.00216431$ 0.00216431

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.72%

-3.72%

BASEY AI Agent (BASEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BASEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00216431, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASEY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BASEY AI Agent (BASEY) מידע שוק

$ 16.79K
$ 16.79K$ 16.79K

--
----

$ 16.79K
$ 16.79K$ 16.79K

989.92M
989.92M 989.92M

989,920,543.3560135
989,920,543.3560135 989,920,543.3560135

שווי השוק הנוכחי של BASEY AI Agent הוא $ 16.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASEY הוא 989.92M, עם היצע כולל של 989920543.3560135. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.79K.

BASEY AI Agent (BASEY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BASEY AI Agentל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBASEY AI Agent ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBASEY AI Agent ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BASEY AI Agentל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-5.31%
60 ימים$ 0+21.04%
90 ימים$ 0--

מה זהBASEY AI Agent (BASEY)

Basey is an AI-driven agent operating on the Solana blockchain, designed to provide users with timely insights and updates in the cryptocurrency and blockchain sectors. By leveraging decentralized and distributed computing, Basey delivers alpha—valuable information that can offer a competitive edge—directly to users via platforms like Telegram and X. This integration of AI with blockchain technology underscores the potential for decentralized systems to enhance AI capabilities. Basey has introduced a token, $BASEY, with a total supply of 1 billion tokens, 95% of which have been added to the liquidity pool on Raydium, ensuring liquidity is locked. Holding 500,000 $BASEY tokens grants access to premium content, including early alpha and full AI functionalities. This token-gated access model incentivizes community engagement and supports the platform's development. Basey's mission is to combine AI and cryptocurrency to empower users with actionable intelligence, fostering a community-driven approach to navigating the rapidly evolving digital asset landscape.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BASEY AI Agent (BASEY) משאב

האתר הרשמי

BASEY AI Agentתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BASEY AI Agent (BASEY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BASEY AI Agent (BASEY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BASEY AI Agent.

בדוק את BASEY AI Agent תחזית המחיר עכשיו‏!

BASEY למטבעות מקומיים

BASEY AI Agent (BASEY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BASEY AI Agent (BASEY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BASEY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BASEY AI Agent (BASEY)

כמה שווה BASEY AI Agent (BASEY) היום?
החי BASEYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BASEY ל USD?
המחיר הנוכחי של BASEY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BASEY AI Agent?
שווי השוק של BASEY הוא $ 16.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BASEY?
ההיצע במחזור של BASEY הוא 989.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BASEY?
‏‏BASEY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00216431 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BASEY?
BASEY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BASEY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BASEY הוא -- USD.
האם BASEY יעלה השנה?
BASEY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BASEY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:09:14 (UTC+8)

BASEY AI Agent (BASEY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.