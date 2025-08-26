BASEY AI Agent (BASEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00216431$ 0.00216431 $ 0.00216431 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -3.72% שינוי מחיר (7D) -3.72%

BASEY AI Agent (BASEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BASEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00216431, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASEY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BASEY AI Agent (BASEY) מידע שוק

שווי שוק $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K אספקת מחזור 989.92M 989.92M 989.92M אספקה כוללת 989,920,543.3560135 989,920,543.3560135 989,920,543.3560135

שווי השוק הנוכחי של BASEY AI Agent הוא $ 16.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASEY הוא 989.92M, עם היצע כולל של 989920543.3560135. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.79K.