Based Shiba Inu מחיר היום

מחיר Based Shiba Inu (BSHIB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BSHIB ל USD הוא $ 0 לכל BSHIB.

Based Shiba Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,763, עם היצע במחזור של 10.00B BSHIB. ב‑24 השעות האחרונות, BSHIB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00206227, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BSHIB נע ב +1.78% בשעה האחרונה ו +20.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Based Shiba Inu (BSHIB) מידע שוק

שווי שוק $ 53.76K$ 53.76K $ 53.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.76K$ 53.76K $ 53.76K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Based Shiba Inu הוא $ 53.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSHIB הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.76K.