Base Carbon Tonne מחיר היום

מחיר Base Carbon Tonne (BCT) בזמן אמת היום הוא $ 0.166176, עם שינוי של 5.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BCT ל USD הוא $ 0.166176 לכל BCT.

Base Carbon Tonne כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,507,338, עם היצע במחזור של 21.11M BCT. ב‑24 השעות האחרונות, BCT סחר בין $ 0.164382 (נמוך) ל $ 0.177134 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 8.6, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.145607.

ביצועים לטווח קצר, BCT נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -7.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Base Carbon Tonne (BCT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M אספקת מחזור 21.11M 21.11M 21.11M אספקה כוללת 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

