Barry the badger (BARRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00281782 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.57% שינוי מחיר (1D) -10.33% שינוי מחיר (7D) -12.89%

Barry the badger (BARRY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BARRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BARRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00281782, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BARRY השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -10.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Barry the badger (BARRY) מידע שוק

שווי שוק $ 313.26K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 313.26K אספקת מחזור 949.46M אספקה כוללת 949,456,879.7520074

שווי השוק הנוכחי של Barry the badger הוא $ 313.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BARRY הוא 949.46M, עם היצע כולל של 949456879.7520074. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 313.26K.