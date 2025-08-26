עוד על BARRY

Barry the badger סֵמֶל

Barry the badger מחיר (BARRY)

לא רשום

1 BARRY ל USDמחיר חי:

$0.00032993
$0.00032993$0.00032993
-10.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Barry the badger (BARRY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:03:42 (UTC+8)

Barry the badger (BARRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00281782
$ 0.00281782$ 0.00281782

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

-10.33%

-12.89%

-12.89%

Barry the badger (BARRY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BARRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BARRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00281782, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BARRY השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -10.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Barry the badger (BARRY) מידע שוק

$ 313.26K
$ 313.26K$ 313.26K

--
----

$ 313.26K
$ 313.26K$ 313.26K

949.46M
949.46M 949.46M

949,456,879.7520074
949,456,879.7520074 949,456,879.7520074

שווי השוק הנוכחי של Barry the badger הוא $ 313.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BARRY הוא 949.46M, עם היצע כולל של 949456879.7520074. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 313.26K.

Barry the badger (BARRY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Barry the badgerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBarry the badger ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBarry the badger ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Barry the badgerל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.33%
30 ימים$ 0+69.24%
60 ימים$ 0+209.05%
90 ימים$ 0--

מה זהBarry the badger (BARRY)

Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Barry the badger (BARRY) משאב

האתר הרשמי

Barry the badgerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Barry the badger (BARRY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Barry the badger (BARRY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Barry the badger.

בדוק את Barry the badger תחזית המחיר עכשיו‏!

BARRY למטבעות מקומיים

Barry the badger (BARRY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Barry the badger (BARRY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BARRY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Barry the badger (BARRY)

כמה שווה Barry the badger (BARRY) היום?
החי BARRYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BARRY ל USD?
המחיר הנוכחי של BARRY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Barry the badger?
שווי השוק של BARRY הוא $ 313.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BARRY?
ההיצע במחזור של BARRY הוא 949.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BARRY?
‏‏BARRY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00281782 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BARRY?
BARRY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BARRY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BARRY הוא -- USD.
האם BARRY יעלה השנה?
BARRY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BARRY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:03:42 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.