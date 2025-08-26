עוד על BARK

Barking Dog סֵמֶל

Barking Dog מחיר (BARK)

לא רשום

1 BARK ל USDמחיר חי:

--
----
-4.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Barking Dog (BARK) טבלת מחירים חיה
Barking Dog (BARK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119461
$ 0.00119461$ 0.00119461

$ 0
$ 0$ 0

-1.13%

-4.93%

+4.42%

+4.42%

Barking Dog (BARK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BARK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BARKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00119461, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BARK השתנה ב -1.13% במהלך השעה האחרונה, -4.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Barking Dog (BARK) מידע שוק

$ 10.75K
$ 10.75K$ 10.75K

--
----

$ 10.75K
$ 10.75K$ 10.75K

994.37M
994.37M 994.37M

994,373,208.855
994,373,208.855 994,373,208.855

שווי השוק הנוכחי של Barking Dog הוא $ 10.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BARK הוא 994.37M, עם היצע כולל של 994373208.855. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.75K.

Barking Dog (BARK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Barking Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBarking Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBarking Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Barking Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.93%
30 ימים$ 0-1.12%
60 ימים$ 0+32.44%
90 ימים$ 0--

מה זהBarking Dog (BARK)

**Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back** The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog’s bark, once the chain starts, there’s no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana’s low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you’re prepared or not, this blockchain’s roar is here to stay. The future is decentralized, and it’s barking loudly.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Barking Dog (BARK) משאב

האתר הרשמי

Barking Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Barking Dog (BARK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Barking Dog (BARK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Barking Dog.

בדוק את Barking Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

BARK למטבעות מקומיים

Barking Dog (BARK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Barking Dog (BARK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BARK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Barking Dog (BARK)

כמה שווה Barking Dog (BARK) היום?
החי BARKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BARK ל USD?
המחיר הנוכחי של BARK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Barking Dog?
שווי השוק של BARK הוא $ 10.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BARK?
ההיצע במחזור של BARK הוא 994.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BARK?
‏‏BARK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00119461 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BARK?
BARK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BARK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BARK הוא -- USD.
האם BARK יעלה השנה?
BARK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BARK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.