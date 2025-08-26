Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00314896 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.37% שינוי מחיר (1D) -10.99% שינוי מחיר (7D) +18.65%

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAWSY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAWSYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00314896, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAWSY השתנה ב +1.37% במהלך השעה האחרונה, -10.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) מידע שוק

שווי שוק $ 61.08K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.08K אספקת מחזור 997.79M אספקה כוללת 997,793,409.0148222

שווי השוק הנוכחי של Bark Ruffalo by Virtuals הוא $ 61.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAWSY הוא 997.79M, עם היצע כולל של 997793409.0148222. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.08K.