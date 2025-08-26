עוד על PAWSY

Bark Ruffalo by Virtuals סֵמֶל

Bark Ruffalo by Virtuals מחיר (PAWSY)

לא רשום

1 PAWSY ל USDמחיר חי:

--
----
-10.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) טבלת מחירים חיה
Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00314896
$ 0.00314896$ 0.00314896

$ 0
$ 0$ 0

+1.37%

-10.99%

+18.65%

+18.65%

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PAWSY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAWSYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00314896, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAWSY השתנה ב +1.37% במהלך השעה האחרונה, -10.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) מידע שוק

$ 61.08K
$ 61.08K$ 61.08K

--
----

$ 61.08K
$ 61.08K$ 61.08K

997.79M
997.79M 997.79M

997,793,409.0148222
997,793,409.0148222 997,793,409.0148222

שווי השוק הנוכחי של Bark Ruffalo by Virtuals הוא $ 61.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAWSY הוא 997.79M, עם היצע כולל של 997793409.0148222. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.08K.

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bark Ruffalo by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBark Ruffalo by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBark Ruffalo by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bark Ruffalo by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.99%
30 ימים$ 0-14.94%
60 ימים$ 0-16.96%
90 ימים$ 0--

מה זהBark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) משאב

האתר הרשמי

Bark Ruffalo by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bark Ruffalo by Virtuals.

בדוק את Bark Ruffalo by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

PAWSY למטבעות מקומיים

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAWSY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

כמה שווה Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) היום?
החי PAWSYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAWSY ל USD?
המחיר הנוכחי של PAWSY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bark Ruffalo by Virtuals?
שווי השוק של PAWSY הוא $ 61.08K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAWSY?
ההיצע במחזור של PAWSY הוא 997.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAWSY?
‏‏PAWSY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00314896 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAWSY?
PAWSY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PAWSY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAWSY הוא -- USD.
האם PAWSY יעלה השנה?
PAWSY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAWSY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
