Bario Entertainment System מחיר היום

מחיר Bario Entertainment System ($BAES) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 30.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $BAES ל USD הוא $ 0 לכל $BAES.

Bario Entertainment System כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 221,942, עם היצע במחזור של 100.00B $BAES. ב‑24 השעות האחרונות, $BAES סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $BAES נע ב -21.78% בשעה האחרונה ו +375.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bario Entertainment System ($BAES) מידע שוק

שווי שוק $ 221.94K$ 221.94K $ 221.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 221.94K$ 221.94K $ 221.94K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Bario Entertainment System הוא $ 221.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BAES הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 221.94K.