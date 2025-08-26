BarbieCrashBandicootRFK88 מחיר (SOLANA)
+0.36%
-13.62%
-27.81%
-27.81%
BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLANA השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -13.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של BarbieCrashBandicootRFK88 הוא $ 678.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLANA הוא 888.89T, עם היצע כולל של 888888888888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 678.99K.
במהלך היום, השינוי במחיר של BarbieCrashBandicootRFK88ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBarbieCrashBandicootRFK88 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBarbieCrashBandicootRFK88 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BarbieCrashBandicootRFK88ל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-13.62%
|30 ימים
|$ 0
|-26.85%
|60 ימים
|$ 0
|+36.64%
|90 ימים
|$ 0
|--
What makes SOLANA an absolute game-changer is our relentless dedication to memes and viral brilliance! We don't settle for mediocrity; we plunge into the realm of sheer awesomeness! Our community is a powerhouse of meme warriors, unleashing an unstoppable onslaught of viral memes that'll leave you in awe and stitches! We're not here to play games; we're here to dominate! SOLANA is all about pushing the boundaries, smashing through barriers, and leaving our competitors eating our dust! Our passion for humor burns like an inferno, and we won't rest until the entire internet bows down to our meme supremacy! And our community? It's a brotherhood, an unyielding powerhouse of support and camaraderie! When you're part of SOLANA, you're part of an unstoppable force, a family forged by the fire of meme revolution! So, if you're ready to be part of the most intense, mind-bending memecoin movement ever conceived, then buckle up, strap in, and brace yourself! SOLANA is here to claim the throne, and we're taking no prisoners! Get ready to witness meme history in the making!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
