Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +%0,70 שינוי מחיר (1D) -%4,36 שינוי מחיר (7D) +%3,76 שינוי מחיר (7D) +%3,76

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAOLONG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAOLONGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAOLONG השתנה ב +%0,70 במהלך השעה האחרונה, -%4,36 במהלך 24 השעות האחרונות, ו+%3,76 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) מידע שוק

שווי שוק $ 31,97K$ 31,97K $ 31,97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31,97K$ 31,97K $ 31,97K אספקת מחזור 999,91M 999,91M 999,91M אספקה כוללת 999.914.375,287851 999.914.375,287851 999.914.375,287851

שווי השוק הנוכחי של Baolong the Enemy of Nailong הוא $ 31,97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAOLONG הוא 999,91M, עם היצע כולל של 999914375.287851. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31,97K.