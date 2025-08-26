עוד על BAOLONG

Baolong the Enemy of Nailong סֵמֶל

Baolong the Enemy of Nailong מחיר (BAOLONG)

לא רשום

1 BAOLONG ל USDמחיר חי:

--
----
-%4,301D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:09:00 (UTC+8)

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%0,70

-%4,36

+%3,76

+%3,76

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAOLONG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAOLONGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAOLONG השתנה ב +%0,70 במהלך השעה האחרונה, -%4,36 במהלך 24 השעות האחרונות, ו+%3,76 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) מידע שוק

$ 31,97K
$ 31,97K$ 31,97K

--
----

$ 31,97K
$ 31,97K$ 31,97K

999,91M
999,91M 999,91M

999.914.375,287851
999.914.375,287851 999.914.375,287851

שווי השוק הנוכחי של Baolong the Enemy of Nailong הוא $ 31,97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAOLONG הוא 999,91M, עם היצע כולל של 999914375.287851. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31,97K.

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baolong the Enemy of Nailongל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaolong the Enemy of Nailong ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaolong the Enemy of Nailong ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baolong the Enemy of Nailongל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-%4,36
30 ימים$ 0+%123,43
60 ימים$ 0+%153,66
90 ימים$ 0--

מה זהBaolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO.

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) משאב

האתר הרשמי

Baolong the Enemy of Nailongתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Baolong the Enemy of Nailong.

בדוק את Baolong the Enemy of Nailong תחזית המחיר עכשיו‏!

BAOLONG למטבעות מקומיים

Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BAOLONG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

כמה שווה Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) היום?
החי BAOLONGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BAOLONG ל USD?
המחיר הנוכחי של BAOLONG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baolong the Enemy of Nailong?
שווי השוק של BAOLONG הוא $ 31,97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BAOLONG?
ההיצע במחזור של BAOLONG הוא 999,91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BAOLONG?
‏‏BAOLONG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BAOLONG?
BAOLONG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BAOLONG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BAOLONG הוא -- USD.
האם BAOLONG יעלה השנה?
BAOLONG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BAOLONG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:09:00 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.