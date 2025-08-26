BaoBaoSol (BAOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00413948 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.73% שינוי מחיר (1D) -12.91% שינוי מחיר (7D) +2.92%

BaoBaoSol (BAOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00413948, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAOS השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, -12.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BaoBaoSol (BAOS) מידע שוק

שווי שוק $ 153.91K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 153.91K אספקת מחזור 999.06M אספקה כוללת 999,064,489.344794

שווי השוק הנוכחי של BaoBaoSol הוא $ 153.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAOS הוא 999.06M, עם היצע כולל של 999064489.344794. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 153.91K.