Bao Finance V2 סֵמֶל

Bao Finance V2 מחיר (BAO)

לא רשום

1 BAO ל USDמחיר חי:

$0.00023613
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Bao Finance V2 (BAO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:03:26 (UTC+8)

Bao Finance V2 (BAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 63.59
$ 0.00021056
--

--

+4.27%

+4.27%

Bao Finance V2 (BAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00023613. במהלך 24 השעות האחרונות, BAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 63.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00021056.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bao Finance V2 (BAO) מידע שוק

$ 87.01K
$ 87.01K$ 87.01K

--
$ 332.01K
368.47M
1,406,057,374.500056
שווי השוק הנוכחי של Bao Finance V2 הוא $ 87.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAO הוא 368.47M, עם היצע כולל של 1406057374.500056. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 332.01K.

Bao Finance V2 (BAO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bao Finance V2ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBao Finance V2 ל USDהיה . $ -0.0000593859.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBao Finance V2 ל USDהיה $ -0.0000752747.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bao Finance V2ל USDהיה $ -0.00014608521038298755.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000593859-25.14%
60 ימים$ -0.0000752747-31.87%
90 ימים$ -0.00014608521038298755-38.22%

מה זהBao Finance V2 (BAO)

Bao Finance V2 (BAO) משאב

האתר הרשמי

Bao Finance V2תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bao Finance V2 (BAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bao Finance V2 (BAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bao Finance V2.

בדוק את Bao Finance V2 תחזית המחיר עכשיו‏!

BAO למטבעות מקומיים

Bao Finance V2 (BAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bao Finance V2 (BAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bao Finance V2 (BAO)

כמה שווה Bao Finance V2 (BAO) היום?
החי BAOהמחיר ב USD הוא 0.00023613 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BAO ל USD?
המחיר הנוכחי של BAO ל USD הוא $ 0.00023613. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bao Finance V2?
שווי השוק של BAO הוא $ 87.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BAO?
ההיצע במחזור של BAO הוא 368.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BAO?
‏‏BAO השיג מחיר שיא (ATH) של 63.59 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BAO?
BAO ‏‏רשם מחירATL של 0.00021056 USD.
מהו נפח המסחר של BAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BAO הוא -- USD.
האם BAO יעלה השנה?
BAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:03:26 (UTC+8)

