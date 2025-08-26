Bao Finance V2 (BAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 63.59$ 63.59 $ 63.59 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00021056$ 0.00021056 $ 0.00021056 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.27% שינוי מחיר (7D) +4.27%

Bao Finance V2 (BAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00023613. במהלך 24 השעות האחרונות, BAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 63.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00021056.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bao Finance V2 (BAO) מידע שוק

שווי שוק $ 87.01K$ 87.01K $ 87.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 332.01K$ 332.01K $ 332.01K אספקת מחזור 368.47M 368.47M 368.47M אספקה כוללת 1,406,057,374.500056 1,406,057,374.500056 1,406,057,374.500056

שווי השוק הנוכחי של Bao Finance V2 הוא $ 87.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAO הוא 368.47M, עם היצע כולל של 1406057374.500056. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 332.01K.