Bao Finance (BAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00317406$ 0.00317406 $ 0.00317406 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13% שינוי מחיר (1D) -5.64% שינוי מחיר (7D) +3.04% שינוי מחיר (7D) +3.04%

Bao Finance (BAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00317406, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAO השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -5.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bao Finance (BAO) מידע שוק

שווי שוק $ 63.63K$ 63.63K $ 63.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 853.73K$ 853.73K $ 853.73K אספקת מחזור 73.37B 73.37B 73.37B אספקה כוללת 984,370,975,063.9171 984,370,975,063.9171 984,370,975,063.9171

שווי השוק הנוכחי של Bao Finance הוא $ 63.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAO הוא 73.37B, עם היצע כולל של 984370975063.9171. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 853.73K.