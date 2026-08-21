BankrWallet מחיר היום

מחיר BankrWallet (BNKRW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNKRW ל USD הוא $ 0 לכל BNKRW.

BankrWallet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 147,635, עם היצע במחזור של 100.00B BNKRW. ב‑24 השעות האחרונות, BNKRW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BNKRW נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו +28.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BankrWallet (BNKRW) מידע שוק

שווי שוק $ 147.64K$ 147.64K $ 147.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 147.64K$ 147.64K $ 147.64K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של BankrWallet הוא $ 147.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNKRW הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 147.64K.