BANKRSYNTH מחיר היום

מחיר BANKRSYNTH (SYNTH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SYNTH ל USD הוא $ 0 לכל SYNTH.

BANKRSYNTH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,941, עם היצע במחזור של 100.00B SYNTH. ב‑24 השעות האחרונות, SYNTH סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SYNTH נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BANKRSYNTH (SYNTH) מידע שוק

שווי שוק $ 27.94K$ 27.94K $ 27.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.94K$ 27.94K $ 27.94K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BANKRSYNTH הוא $ 27.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYNTH הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.94K.