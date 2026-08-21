Bankroll Vault מחיר היום

מחיר Bankroll Vault (VLT) בזמן אמת היום הוא $ 0.808822, עם שינוי של 4.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VLT ל USD הוא $ 0.808822 לכל VLT.

Bankroll Vault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,455,889, עם היצע במחזור של 1.80M VLT. ב‑24 השעות האחרונות, VLT סחר בין $ 0.77053 (נמוך) ל $ 0.810619 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 20.08, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.077815.

ביצועים לטווח קצר, VLT נע ב +0.37% בשעה האחרונה ו -4.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 63.86K.

Bankroll Vault (VLT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M נפח (24 שעות) $ 63.86K$ 63.86K $ 63.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M אספקת מחזור 1.80M 1.80M 1.80M אספקה כוללת 1,800,000.0 1,800,000.0 1,800,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bankroll Vault הוא $ 1.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.86K. ההיצע במחזור של VLT הוא 1.80M, עם היצע כולל של 1800000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.46M.