bankrize everything מחיר היום

מחיר bankrize everything (BNKRIZE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNKRIZE ל USD הוא $ 0 לכל BNKRIZE.

bankrize everything כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,262, עם היצע במחזור של 97.49B BNKRIZE. ב‑24 השעות האחרונות, BNKRIZE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BNKRIZE נע ב -- בשעה האחרונה ו +21.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

bankrize everything (BNKRIZE) מידע שוק

שווי שוק $ 25.26K$ 25.26K $ 25.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.26K$ 25.26K $ 25.26K אספקת מחזור 97.49B 97.49B 97.49B אספקה כוללת 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634

שווי השוק הנוכחי של bankrize everything הוא $ 25.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNKRIZE הוא 97.49B, עם היצע כולל של 97490463480.60634. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.26K.