Bankless BED Index (BED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 166.52 $ 166.52 $ 166.52 24 שעות נמוך $ 179.58 $ 179.58 $ 179.58 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 166.52$ 166.52 $ 166.52 גבוה 24 שעות $ 179.58$ 179.58 $ 179.58 שיא כל הזמנים $ 198.73$ 198.73 $ 198.73 המחיר הנמוך ביותר $ 36.64$ 36.64 $ 36.64 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.37% שינוי מחיר (1D) -6.21% שינוי מחיר (7D) -3.41% שינוי מחיר (7D) -3.41%

Bankless BED Index (BED) המחיר בזמן אמת של הוא $168.28. במהלך 24 השעות האחרונות, BED נסחר בטווח שבין שפל של $ 166.52 לבין שיא של $ 179.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 198.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 36.64.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BED השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -6.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bankless BED Index (BED) מידע שוק

שווי שוק $ 902.64K$ 902.64K $ 902.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 902.64K$ 902.64K $ 902.64K אספקת מחזור 5.36K 5.36K 5.36K אספקה כוללת 5,363.430812559422 5,363.430812559422 5,363.430812559422

שווי השוק הנוכחי של Bankless BED Index הוא $ 902.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BED הוא 5.36K, עם היצע כולל של 5363.430812559422. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 902.64K.