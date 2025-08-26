עוד על BED

Bankless BED Index סֵמֶל

Bankless BED Index מחיר (BED)

לא רשום

1 BED ל USDמחיר חי:

$168.28
-6.20%1D
mexc
USD
Bankless BED Index (BED) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:20:14 (UTC+8)

Bankless BED Index (BED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 166.52
24 שעות נמוך
$ 179.58
גבוה 24 שעות

$ 166.52
$ 179.58
$ 198.73
$ 36.64
+0.37%

-6.21%

-3.41%

-3.41%

Bankless BED Index (BED) המחיר בזמן אמת של הוא $168.28. במהלך 24 השעות האחרונות, BED נסחר בטווח שבין שפל של $ 166.52 לבין שיא של $ 179.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 198.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 36.64.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BED השתנה ב +0.37% במהלך השעה האחרונה, -6.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bankless BED Index (BED) מידע שוק

$ 902.64K
--
$ 902.64K
5.36K
5,363.430812559422
שווי השוק הנוכחי של Bankless BED Index הוא $ 902.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BED הוא 5.36K, עם היצע כולל של 5363.430812559422. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 902.64K.

Bankless BED Index (BED) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bankless BED Indexל USDהיה $ -11.1587796522233.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBankless BED Index ל USDהיה . $ -0.5611464880.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBankless BED Index ל USDהיה $ +38.8898277320.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bankless BED Indexל USDהיה $ +25.42430270476788.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -11.1587796522233-6.21%
30 ימים$ -0.5611464880-0.33%
60 ימים$ +38.8898277320+23.11%
90 ימים$ +25.42430270476788+17.80%

מה זהBankless BED Index (BED)

Bankless BED Indexתחזית מחיר (USD)

Bankless BED Index (BED) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bankless BED Index (BED) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BED הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bankless BED Index (BED)

כמה שווה Bankless BED Index (BED) היום?
החי BEDהמחיר ב USD הוא 168.28 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BED ל USD?
המחיר הנוכחי של BED ל USD הוא $ 168.28. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bankless BED Index?
שווי השוק של BED הוא $ 902.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BED?
ההיצע במחזור של BED הוא 5.36K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BED?
‏‏BED השיג מחיר שיא (ATH) של 198.73 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BED?
BED ‏‏רשם מחירATL של 36.64 USD.
מהו נפח המסחר של BED?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BED הוא -- USD.
האם BED יעלה השנה?
BED ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BED תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:20:14 (UTC+8)

Bankless BED Index (BED) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.