Bank of America xStock מחיר היום

מחיר Bank of America xStock (BACX) בזמן אמת היום הוא $ 63.01, עם שינוי של 0.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BACX ל USD הוא $ 63.01 לכל BACX.

Bank of America xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 296,146, עם היצע במחזור של 4.70K BACX. ב‑24 השעות האחרונות, BACX סחר בין $ 61.98 (נמוך) ל $ 64.62 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 68.77, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 43.53.

ביצועים לטווח קצר, BACX נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -2.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 75.11.

Bank of America xStock (BACX) מידע שוק

שווי שוק $ 296.15K$ 296.15K $ 296.15K נפח (24 שעות) $ 75.11$ 75.11 $ 75.11 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 119.06M$ 119.06M $ 119.06M אספקת מחזור 4.70K 4.70K 4.70K אספקה כוללת 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516

שווי השוק הנוכחי של Bank of America xStock הוא $ 296.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 75.11. ההיצע במחזור של BACX הוא 4.70K, עם היצע כולל של 1889664.442299516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 119.06M.