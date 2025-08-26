BangChain AI (BANGCHAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00453387 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.95% שינוי מחיר (1D) -5.74% שינוי מחיר (7D) -7.58%

BangChain AI (BANGCHAIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BANGCHAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BANGCHAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00453387, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BANGCHAIN השתנה ב +0.95% במהלך השעה האחרונה, -5.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BangChain AI (BANGCHAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 522.56K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 522.56K אספקת מחזור 999.83M אספקה כוללת 999,828,780.357803

שווי השוק הנוכחי של BangChain AI הוא $ 522.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BANGCHAIN הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999828780.357803. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 522.56K.