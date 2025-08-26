עוד על BANDIT

BANDIT מידע על מחיר

BANDIT אתר רשמי

BANDIT טוקניומיקה

BANDIT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Bandit on Base סֵמֶל

Bandit on Base מחיר (BANDIT)

לא רשום

1 BANDIT ל USDמחיר חי:

--
----
-9.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bandit on Base (BANDIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:50:11 (UTC+8)

Bandit on Base (BANDIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-9.94%

-1.71%

-1.71%

Bandit on Base (BANDIT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BANDIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BANDITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BANDIT השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -9.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bandit on Base (BANDIT) מידע שוק

$ 75.99K
$ 75.99K$ 75.99K

--
----

$ 93.55K
$ 93.55K$ 93.55K

7.88B
7.88B 7.88B

9,697,823,711.73718
9,697,823,711.73718 9,697,823,711.73718

שווי השוק הנוכחי של Bandit on Base הוא $ 75.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BANDIT הוא 7.88B, עם היצע כולל של 9697823711.73718. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.55K.

Bandit on Base (BANDIT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bandit on Baseל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBandit on Base ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBandit on Base ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bandit on Baseל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.94%
30 ימים$ 0+12.75%
60 ימים$ 0+82.93%
90 ימים$ 0--

מה זהBandit on Base (BANDIT)

Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain’s scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bandit on Base (BANDIT) משאב

האתר הרשמי

Bandit on Baseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bandit on Base (BANDIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bandit on Base (BANDIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bandit on Base.

בדוק את Bandit on Base תחזית המחיר עכשיו‏!

BANDIT למטבעות מקומיים

Bandit on Base (BANDIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bandit on Base (BANDIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BANDIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bandit on Base (BANDIT)

כמה שווה Bandit on Base (BANDIT) היום?
החי BANDITהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BANDIT ל USD?
המחיר הנוכחי של BANDIT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bandit on Base?
שווי השוק של BANDIT הוא $ 75.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BANDIT?
ההיצע במחזור של BANDIT הוא 7.88B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BANDIT?
‏‏BANDIT השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BANDIT?
BANDIT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BANDIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BANDIT הוא -- USD.
האם BANDIT יעלה השנה?
BANDIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BANDIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:50:11 (UTC+8)

Bandit on Base (BANDIT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.