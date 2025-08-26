עוד על BTW

Banana Tape Wall סֵמֶל

Banana Tape Wall מחיר (BTW)

1 BTW ל USDמחיר חי:

$0.0001857
$0.0001857$0.0001857
-9.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Banana Tape Wall (BTW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:48:33 (UTC+8)

Banana Tape Wall (BTW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.01869428
$ 0.01869428$ 0.01869428

+0.93%

-9.03%

+2.45%

+2.45%

Banana Tape Wall (BTW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BTW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01869428, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTW השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -9.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Banana Tape Wall (BTW) מידע שוק

$ 185.68K
$ 185.68K$ 185.68K

$ 185.68K
$ 185.68K$ 185.68K

999.49M
999.49M 999.49M

999,491,726.33342
999,491,726.33342 999,491,726.33342

שווי השוק הנוכחי של Banana Tape Wall הוא $ 185.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTW הוא 999.49M, עם היצע כולל של 999491726.33342. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.68K.

Banana Tape Wall (BTW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Banana Tape Wallל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBanana Tape Wall ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBanana Tape Wall ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Banana Tape Wallל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.03%
30 ימים$ 0-10.68%
60 ימים$ 0-6.01%
90 ימים$ 0--

מה זהBanana Tape Wall (BTW)

Banana Tape Wall (BTW) משאב

האתר הרשמי

Banana Tape Wallתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Banana Tape Wall (BTW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Banana Tape Wall (BTW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Banana Tape Wall.

בדוק את Banana Tape Wall תחזית המחיר עכשיו‏!

BTW למטבעות מקומיים

Banana Tape Wall (BTW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Banana Tape Wall (BTW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Banana Tape Wall (BTW)

כמה שווה Banana Tape Wall (BTW) היום?
החי BTWהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTW ל USD?
המחיר הנוכחי של BTW ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Banana Tape Wall?
שווי השוק של BTW הוא $ 185.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTW?
ההיצע במחזור של BTW הוא 999.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTW?
‏‏BTW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01869428 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTW?
BTW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BTW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTW הוא -- USD.
האם BTW יעלה השנה?
BTW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:48:33 (UTC+8)

Banana Tape Wall (BTW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

