BAM by Scotty סֵמֶל

BAM by Scotty מחיר (BAM)

לא רשום

1 BAM ל USDמחיר חי:

--
----
-15.10%1D
mexc
USD
BAM by Scotty (BAM) טבלת מחירים חיה
BAM by Scotty (BAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00180516
$ 0.00180516$ 0.00180516

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-15.10%

-4.58%

-4.58%

BAM by Scotty (BAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00180516, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAM השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, -15.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BAM by Scotty (BAM) מידע שוק

$ 97.21K
$ 97.21K$ 97.21K

--
----

$ 97.21K
$ 97.21K$ 97.21K

999.13M
999.13M 999.13M

999,134,044.912999
999,134,044.912999 999,134,044.912999

שווי השוק הנוכחי של BAM by Scotty הוא $ 97.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAM הוא 999.13M, עם היצע כולל של 999134044.912999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.21K.

BAM by Scotty (BAM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BAM by Scottyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBAM by Scotty ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBAM by Scotty ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BAM by Scottyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.10%
30 ימים$ 0-69.30%
60 ימים$ 0+57.37%
90 ימים$ 0--

מה זהBAM by Scotty (BAM)

$BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins.

BAM by Scotty (BAM) משאב

BAM by Scottyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BAM by Scotty (BAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BAM by Scotty (BAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BAM by Scotty.

בדוק את BAM by Scotty תחזית המחיר עכשיו‏!

BAM למטבעות מקומיים

BAM by Scotty (BAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BAM by Scotty (BAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BAM by Scotty (BAM)

כמה שווה BAM by Scotty (BAM) היום?
החי BAMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BAM ל USD?
המחיר הנוכחי של BAM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BAM by Scotty?
שווי השוק של BAM הוא $ 97.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BAM?
ההיצע במחזור של BAM הוא 999.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BAM?
‏‏BAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00180516 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BAM?
BAM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BAM הוא -- USD.
האם BAM יעלה השנה?
BAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
