BAM by Scotty (BAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00180516$ 0.00180516 $ 0.00180516 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.73% שינוי מחיר (1D) -15.10% שינוי מחיר (7D) -4.58% שינוי מחיר (7D) -4.58%

BAM by Scotty (BAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00180516, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAM השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, -15.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BAM by Scotty (BAM) מידע שוק

שווי שוק $ 97.21K$ 97.21K $ 97.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.21K$ 97.21K $ 97.21K אספקת מחזור 999.13M 999.13M 999.13M אספקה כוללת 999,134,044.912999 999,134,044.912999 999,134,044.912999

שווי השוק הנוכחי של BAM by Scotty הוא $ 97.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAM הוא 999.13M, עם היצע כולל של 999134044.912999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.21K.