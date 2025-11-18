Ballz of Steel מחיר היום

מחיר Ballz of Steel (BALLZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00087312, עם שינוי של 8.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BALLZ ל USD הוא $ 0.00087312 לכל BALLZ.

Ballz of Steel כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 868,999, עם היצע במחזור של 1.00B BALLZ. ב‑24 השעות האחרונות, BALLZ סחר בין $ 0.00085957 (נמוך) ל $ 0.00096047 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01151396, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00070042.

ביצועים לטווח קצר, BALLZ נע ב +1.38% בשעה האחרונה ו -23.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ballz of Steel (BALLZ) מידע שוק

שווי שוק $ 869.00K$ 869.00K $ 869.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 869.00K$ 869.00K $ 869.00K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

