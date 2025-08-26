Balls of Fate מחיר (BOF)
Balls of Fate (BOF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0,04375208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0,74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13,96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Balls of Fate הוא $ 44,14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOF הוא 999,98M, עם היצע כולל של 999983742.214164. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44,14K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Balls of Fateל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBalls of Fate ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBalls of Fate ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Balls of Fateל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0,74%
|30 ימים
|$ 0
|-57,67%
|60 ימים
|$ 0
|-39,30%
|90 ימים
|$ 0
|--
Join Balls of Fate - where everyone can become a hero challenging the injustice of the world! Balls of Fate (BOF) exists in a world where injustice and inequality have become the norm. Big corporations, corrupt politicians, and financial elites continue to enrich themselves at the expense of ordinary people. But in this chaos, an unexpected hero emerges - a fearless pitbull who doesn't give a damn about conventions and the status quo This pitbull is the embodiment of an unbreakable spirit and unwavering justice. He absolutely doesn't care about authorities, social norms, or society's expectations. His sole purpose is to restore balance and justice in a world where honesty has become rare With iron determination and steel... ambitions, the BOF pitbull is ready to put his "balls" on any unjust system, be it financial institutions, political regimes, or social prejudices. He's not afraid of consequences and is willing to risk everything for the right cause In the world of BOF, anyone can become such a fearless fighter for justice. It's not just a financial instrument, it's a movement, a philosophy of life where courage, honesty, and straightforwardness are valued above all else
