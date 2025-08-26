עוד על BOF

Balls of Fate סֵמֶל

Balls of Fate מחיר (BOF)

לא רשום

1 BOF ל USDמחיר חי:

--
----
-0,70%1D
mexc
USD
Balls of Fate (BOF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:23:53 (UTC+8)

Balls of Fate (BOF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04375208
$ 0,04375208$ 0,04375208

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,74%

+13,96%

+13,96%

Balls of Fate (BOF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BOF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0,04375208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0,74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13,96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Balls of Fate (BOF) מידע שוק

$ 44,14K
$ 44,14K$ 44,14K

--
----

$ 44,14K
$ 44,14K$ 44,14K

999,98M
999,98M 999,98M

999 983 742,214164
999 983 742,214164 999 983 742,214164

שווי השוק הנוכחי של Balls of Fate הוא $ 44,14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOF הוא 999,98M, עם היצע כולל של 999983742.214164. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44,14K.

Balls of Fate (BOF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Balls of Fateל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBalls of Fate ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBalls of Fate ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Balls of Fateל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0,74%
30 ימים$ 0-57,67%
60 ימים$ 0-39,30%
90 ימים$ 0--

מה זהBalls of Fate (BOF)

Join Balls of Fate - where everyone can become a hero challenging the injustice of the world! Balls of Fate (BOF) exists in a world where injustice and inequality have become the norm. Big corporations, corrupt politicians, and financial elites continue to enrich themselves at the expense of ordinary people. But in this chaos, an unexpected hero emerges - a fearless pitbull who doesn't give a damn about conventions and the status quo This pitbull is the embodiment of an unbreakable spirit and unwavering justice. He absolutely doesn't care about authorities, social norms, or society's expectations. His sole purpose is to restore balance and justice in a world where honesty has become rare With iron determination and steel... ambitions, the BOF pitbull is ready to put his "balls" on any unjust system, be it financial institutions, political regimes, or social prejudices. He's not afraid of consequences and is willing to risk everything for the right cause In the world of BOF, anyone can become such a fearless fighter for justice. It's not just a financial instrument, it's a movement, a philosophy of life where courage, honesty, and straightforwardness are valued above all else

Balls of Fate (BOF) משאב

Balls of Fateתחזית מחיר (USD)

BOF למטבעות מקומיים

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Balls of Fate (BOF)

כמה שווה Balls of Fate (BOF) היום?
החי BOFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BOF ל USD?
המחיר הנוכחי של BOF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Balls of Fate?
שווי השוק של BOF הוא $ 44,14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BOF?
ההיצע במחזור של BOF הוא 999,98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BOF?
‏‏BOF השיג מחיר שיא (ATH) של 0,04375208 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BOF?
BOF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BOF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BOF הוא -- USD.
האם BOF יעלה השנה?
BOF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BOF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:23:53 (UTC+8)

