Ballerina Cappuccina מחיר היום

מחיר Ballerina Cappuccina (BALLERINA) בזמן אמת היום הוא $ 0.000050, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BALLERINA ל USD הוא $ 0.000050 לכל BALLERINA.

Ballerina Cappuccina כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,997, עם היצע במחזור של 1.00B BALLERINA. ב‑24 השעות האחרונות, BALLERINA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00073847, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000050.

ביצועים לטווח קצר, BALLERINA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ballerina Cappuccina (BALLERINA) מידע שוק

שווי שוק $ 50.00K$ 50.00K $ 50.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.00K$ 50.00K $ 50.00K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ballerina Cappuccina הוא $ 50.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BALLERINA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.00K.