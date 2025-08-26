Bald World Order (BALD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.31% שינוי מחיר (7D) +11.85%

Bald World Order (BALD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BALD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BALDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BALD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bald World Order (BALD) מידע שוק

שווי שוק $ 11.88K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.88K אספקת מחזור 999.99M אספקה כוללת 999,985,727.6354461

שווי השוק הנוכחי של Bald World Order הוא $ 11.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BALD הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999985727.6354461. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.88K.