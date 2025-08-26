עוד על BALD

Bald World Order סֵמֶל

Bald World Order מחיר (BALD)

לא רשום

1 BALD ל USDמחיר חי:

-3.30%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Bald World Order (BALD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:08:44 (UTC+8)

Bald World Order (BALD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.31%

+11.85%

+11.85%

Bald World Order (BALD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BALD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BALDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BALD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bald World Order (BALD) מידע שוק

$ 11.88K
$ 11.88K$ 11.88K

$ 11.88K
$ 11.88K$ 11.88K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,727.6354461
999,985,727.6354461 999,985,727.6354461

שווי השוק הנוכחי של Bald World Order הוא $ 11.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BALD הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999985727.6354461. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.88K.

Bald World Order (BALD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bald World Orderל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBald World Order ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBald World Order ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bald World Orderל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.31%
30 ימים$ 0+17.07%
60 ימים$ 0+23.21%
90 ימים$ 0--

מה זהBald World Order (BALD)

$BALD is a fair-launched memecoin built on the TON blockchain, designed to unite a community around the themes of confidence, efficiency, and humor. With a transparent roadmap and doxxed founders, $BALD aims to bring long-term cultural value to the TON ecosystem. Its primary function is to drive community engagement through viral memes and narratives, creating a sustainable cultural movement while offering staking, rewards, and potential utility in future ecosystem integrations.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bald World Order (BALD) משאב

האתר הרשמי

Bald World Orderתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bald World Order (BALD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bald World Order (BALD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bald World Order.

בדוק את Bald World Order תחזית המחיר עכשיו‏!

BALD למטבעות מקומיים

Bald World Order (BALD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bald World Order (BALD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BALD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bald World Order (BALD)

כמה שווה Bald World Order (BALD) היום?
החי BALDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BALD ל USD?
המחיר הנוכחי של BALD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bald World Order?
שווי השוק של BALD הוא $ 11.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BALD?
ההיצע במחזור של BALD הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BALD?
‏‏BALD השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BALD?
BALD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BALD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BALD הוא -- USD.
האם BALD יעלה השנה?
BALD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BALD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:08:44 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.