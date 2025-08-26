עוד על BAVA

Baklava סֵמֶל

Baklava מחיר (BAVA)

לא רשום

1 BAVA ל USDמחיר חי:

--
----
-25.90%1D
mexc
USD
Baklava (BAVA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:49:51 (UTC+8)

Baklava (BAVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.147726
$ 0.147726$ 0.147726

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-25.75%

-24.43%

-24.43%

Baklava (BAVA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.147726, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAVA השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -25.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Baklava (BAVA) מידע שוק

$ 25.69K
$ 25.69K$ 25.69K

--
----

$ 39.24K
$ 39.24K$ 39.24K

654.67M
654.67M 654.67M

1,000,000,001.0
1,000,000,001.0 1,000,000,001.0

שווי השוק הנוכחי של Baklava הוא $ 25.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAVA הוא 654.67M, עם היצע כולל של 1000000001.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.24K.

Baklava (BAVA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Baklavaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaklava ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBaklava ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Baklavaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-25.75%
30 ימים$ 0+8.64%
60 ימים$ 0+42.55%
90 ימים$ 0--

מה זהBaklava (BAVA)

Baklava Space is designed as a combination of automated yield farming for your LP tokens and a synthetic creation mechanism using LP tokens. In Baklava Space, users keep 100% their original LP tokens and at the same time, Baklava is optimising the yield from user's LP token by actively auto-compounding the LP with lowest possible cost (all APY shown have already included fees), earning $BAVA rewards, and (soon) earning synthetic asset profits.

BAVA למטבעות מקומיים

Baklava (BAVA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Baklava (BAVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BAVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Baklava (BAVA)

כמה שווה Baklava (BAVA) היום?
החי BAVAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BAVA ל USD?
המחיר הנוכחי של BAVA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Baklava?
שווי השוק של BAVA הוא $ 25.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BAVA?
ההיצע במחזור של BAVA הוא 654.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BAVA?
‏‏BAVA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.147726 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BAVA?
BAVA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BAVA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BAVA הוא -- USD.
האם BAVA יעלה השנה?
BAVA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BAVA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:49:51 (UTC+8)

