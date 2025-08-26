עוד על BAKENEKO

BAKENEKO מחיר (BAKENEKO)

1 BAKENEKO ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
BAKENEKO (BAKENEKO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:08:36 (UTC+8)

BAKENEKO (BAKENEKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
BAKENEKO (BAKENEKO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAKENEKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAKENEKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAKENEKO השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, +4.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+52.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BAKENEKO (BAKENEKO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BAKENEKO הוא $ 9.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAKENEKO הוא 563.19B, עם היצע כולל של 624894580467.7322. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.37K.

BAKENEKO (BAKENEKO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BAKENEKOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBAKENEKO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBAKENEKO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BAKENEKOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+4.67%
30 ימים$ 0+44.95%
60 ימים$ 0-4.65%
90 ימים$ 0--

מה זהBAKENEKO (BAKENEKO)

BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again! Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BAKENEKO (BAKENEKO) משאב

האתר הרשמי

BAKENEKOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BAKENEKO (BAKENEKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BAKENEKO (BAKENEKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BAKENEKO.

בדוק את BAKENEKO תחזית המחיר עכשיו‏!

BAKENEKO למטבעות מקומיים

BAKENEKO (BAKENEKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BAKENEKO (BAKENEKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BAKENEKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BAKENEKO (BAKENEKO)

כמה שווה BAKENEKO (BAKENEKO) היום?
החי BAKENEKOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BAKENEKO ל USD?
המחיר הנוכחי של BAKENEKO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BAKENEKO?
שווי השוק של BAKENEKO הוא $ 9.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BAKENEKO?
ההיצע במחזור של BAKENEKO הוא 563.19B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BAKENEKO?
‏‏BAKENEKO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BAKENEKO?
BAKENEKO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BAKENEKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BAKENEKO הוא -- USD.
האם BAKENEKO יעלה השנה?
BAKENEKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BAKENEKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:08:36 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.