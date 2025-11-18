Bag on Bonk מחיר היום

מחיר Bag on Bonk (BAG) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 48.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAG ל USD הוא -- לכל BAG.

Bag on Bonk כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 111,258, עם היצע במחזור של 999.78M BAG. ב‑24 השעות האחרונות, BAG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0010115, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BAG נע ב +0.99% בשעה האחרונה ו -66.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bag on Bonk (BAG) מידע שוק

שווי שוק $ 111.26K$ 111.26K $ 111.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 111.26K$ 111.26K $ 111.26K אספקת מחזור 999.78M 999.78M 999.78M אספקה כוללת 999,782,595.137266 999,782,595.137266 999,782,595.137266

