baddiecoin מחיר היום

מחיר baddiecoin (BADDIE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000856, עם שינוי של 4.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BADDIE ל USD הוא $ 0.0000856 לכל BADDIE.

baddiecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 85,679, עם היצע במחזור של 1.00B BADDIE. ב‑24 השעות האחרונות, BADDIE סחר בין $ 0.00008132 (נמוך) ל $ 0.00008965 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00029214, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007339.

ביצועים לטווח קצר, BADDIE נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו -4.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

baddiecoin (BADDIE) מידע שוק

שווי שוק $ 85.68K$ 85.68K $ 85.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.68K$ 85.68K $ 85.68K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של baddiecoin הוא $ 85.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BADDIE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.68K.