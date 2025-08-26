BADCATsol ($BADCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02162212$ 0.02162212 $ 0.02162212 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +9.53% שינוי מחיר (7D) +9.53%

BADCATsol ($BADCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $BADCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $BADCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02162212, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $BADCAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BADCATsol ($BADCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K אספקת מחזור 777.78M 777.78M 777.78M אספקה כוללת 777,776,903.618554 777,776,903.618554 777,776,903.618554

שווי השוק הנוכחי של BADCATsol הוא $ 17.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BADCAT הוא 777.78M, עם היצע כולל של 777776903.618554. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.33K.