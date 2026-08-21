Bad Credit Coin מחיר היום

מחיר Bad Credit Coin (BCC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BCC ל USD הוא $ 0 לכל BCC.

Bad Credit Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,878, עם היצע במחזור של 1.68B BCC. ב‑24 השעות האחרונות, BCC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BCC נע ב -- בשעה האחרונה ו +14.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bad Credit Coin (BCC) מידע שוק

שווי שוק $ 26.88K$ 26.88K $ 26.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.00K$ 48.00K $ 48.00K אספקת מחזור 1.68B 1.68B 1.68B אספקה כוללת 2,999,984,005.518081 2,999,984,005.518081 2,999,984,005.518081

שווי השוק הנוכחי של Bad Credit Coin הוא $ 26.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCC הוא 1.68B, עם היצע כולל של 2999984005.518081. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.00K.