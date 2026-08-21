Bad At Trading מחיר היום

מחיר Bad At Trading (SOBAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOBAT ל USD הוא $ 0 לכל SOBAT.

Bad At Trading כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 166,509, עם היצע במחזור של 999.87M SOBAT. ב‑24 השעות האחרונות, SOBAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOBAT נע ב +1.05% בשעה האחרונה ו +11.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.30K.

Bad At Trading (SOBAT) מידע שוק

שווי שוק $ 166.51K$ 166.51K $ 166.51K נפח (24 שעות) $ 7.30K$ 7.30K $ 7.30K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 166.51K$ 166.51K $ 166.51K אספקת מחזור 999.87M 999.87M 999.87M אספקה כוללת 999,870,596.012997 999,870,596.012997 999,870,596.012997

שווי השוק הנוכחי של Bad At Trading הוא $ 166.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.30K. ההיצע במחזור של SOBAT הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999870596.012997. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 166.51K.