Backed NIU Technologies מחיר היום

מחיר Backed NIU Technologies (BNIU) בזמן אמת היום הוא $ 3.17, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNIU ל USD הוא $ 3.17 לכל BNIU.

Backed NIU Technologies כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 507,504, עם היצע במחזור של 160.10K BNIU. ב‑24 השעות האחרונות, BNIU סחר בין $ 3.17 (נמוך) ל $ 3.17 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.46, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.63.

ביצועים לטווח קצר, BNIU נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Backed NIU Technologies (BNIU) מידע שוק

שווי שוק $ 507.50K$ 507.50K $ 507.50K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 507.50K$ 507.50K $ 507.50K אספקת מחזור 160.10K 160.10K 160.10K אספקה כוללת 160,096.0 160,096.0 160,096.0

שווי השוק הנוכחי של Backed NIU Technologies הוא $ 507.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של BNIU הוא 160.10K, עם היצע כולל של 160096.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 507.50K.