Backbone Labs Staked LUNA מחיר היום

מחיר Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) בזמן אמת היום הוא $ 0.116096, עם שינוי של 2.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLUNA ל USD הוא $ 0.116096 לכל BLUNA.

Backbone Labs Staked LUNA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 168,810, עם היצע במחזור של 1.45M BLUNA. ב‑24 השעות האחרונות, BLUNA סחר בין $ 0.113063 (נמוך) ל $ 0.123792 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.21, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.061061.

ביצועים לטווח קצר, BLUNA נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו -15.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) מידע שוק

שווי שוק $ 168.81K$ 168.81K $ 168.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 168.81K$ 168.81K $ 168.81K אספקת מחזור 1.45M 1.45M 1.45M אספקה כוללת 1,452,141.000514 1,452,141.000514 1,452,141.000514

שווי השוק הנוכחי של Backbone Labs Staked LUNA הוא $ 168.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLUNA הוא 1.45M, עם היצע כולל של 1452141.000514. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 168.81K.