מחיר Back2EmploymentEducationTraining (BEET) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000677, עם שינוי של 4.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEET ל USD הוא $ 0.00000677 לכל BEET.

Back2EmploymentEducationTraining כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,516.71, עם היצע במחזור של 961.90M BEET. ב‑24 השעות האחרונות, BEET סחר בין $ 0.00000628 (נמוך) ל $ 0.00000717 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00029133, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000628.

ביצועים לטווח קצר, BEET נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו -26.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Back2EmploymentEducationTraining (BEET) מידע שוק

שווי שוק $ 6.52K$ 6.52K $ 6.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.52K$ 6.52K $ 6.52K אספקת מחזור 961.90M 961.90M 961.90M אספקה כוללת 961,897,763.708835 961,897,763.708835 961,897,763.708835

שווי השוק הנוכחי של Back2EmploymentEducationTraining הוא $ 6.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEET הוא 961.90M, עם היצע כולל של 961897763.708835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.52K.