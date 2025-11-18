BabyUnicorn מחיר היום

מחיר BabyUnicorn (BABYU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00012143, עם שינוי של 2.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYU ל USD הוא $ 0.00012143 לכל BABYU.

BabyUnicorn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 122,569, עם היצע במחזור של 999.83M BABYU. ב‑24 השעות האחרונות, BABYU סחר בין $ 0.0001132 (נמוך) ל $ 0.00012538 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00056995, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00009565.

ביצועים לטווח קצר, BABYU נע ב -0.64% בשעה האחרונה ו -17.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BabyUnicorn (BABYU) מידע שוק

שווי שוק $ 122.57K$ 122.57K $ 122.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 122.57K$ 122.57K $ 122.57K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,827,289.538023 999,827,289.538023 999,827,289.538023

שווי השוק הנוכחי של BabyUnicorn הוא $ 122.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYU הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999827289.538023. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.57K.