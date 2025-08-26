BABYTRUMP (BABYTRUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00224279 גבוה 24 שעות $ 0.00246056 שיא כל הזמנים $ 0.350821 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00150367 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.62% שינוי מחיר (1D) -6.89% שינוי מחיר (7D) +5.62%

BABYTRUMP (BABYTRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0022884. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYTRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00224279 לבין שיא של $ 0.00246056, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYTRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.350821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00150367.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYTRUMP השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -6.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BABYTRUMP (BABYTRUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 90.84K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.84K אספקת מחזור 39.69M אספקה כוללת 39,694,577.0

שווי השוק הנוכחי של BABYTRUMP הוא $ 90.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYTRUMP הוא 39.69M, עם היצע כולל של 39694577.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.84K.