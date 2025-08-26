BABYTRUMP מחיר (BABYTRUMP)
BABYTRUMP (BABYTRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0022884. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYTRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00224279 לבין שיא של $ 0.00246056, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYTRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.350821, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00150367.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYTRUMP השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -6.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של BABYTRUMP הוא $ 90.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYTRUMP הוא 39.69M, עם היצע כולל של 39694577.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.84K.
במהלך היום, השינוי במחיר של BABYTRUMPל USDהיה $ -0.000169526092163488.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBABYTRUMP ל USDהיה . $ -0.0003124876.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBABYTRUMP ל USDהיה $ -0.0002595990.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BABYTRUMPל USDהיה $ -0.000805417185460498.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000169526092163488
|-6.89%
|30 ימים
|$ -0.0003124876
|-13.65%
|60 ימים
|$ -0.0002595990
|-11.34%
|90 ימים
|$ -0.000805417185460498
|-26.03%
The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
