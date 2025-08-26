BabyPOES (BABYPOES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.001183$ 0.001183 $ 0.001183 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.87% שינוי מחיר (1D) -1.62% שינוי מחיר (7D) -8.09% שינוי מחיר (7D) -8.09%

BabyPOES (BABYPOES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYPOES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYPOESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001183, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYPOES השתנה ב -1.87% במהלך השעה האחרונה, -1.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BabyPOES (BABYPOES) מידע שוק

שווי שוק $ 85.59K$ 85.59K $ 85.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.59K$ 85.59K $ 85.59K אספקת מחזור 946.70M 946.70M 946.70M אספקה כוללת 946,703,009.236238 946,703,009.236238 946,703,009.236238

שווי השוק הנוכחי של BabyPOES הוא $ 85.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYPOES הוא 946.70M, עם היצע כולל של 946703009.236238. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.59K.