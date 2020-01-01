BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) טוקנומיקה
BabyMarvin Inu is an innovative meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. Inspired by the playful spirit of meme culture, BabyMarvin Inu aims to create a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community-driven initiatives. Our project focuses on building a strong community around the token, leveraging social media and creative marketing strategies to enhance visibility and adoption. With a commitment to transparency and security, BabyMarvin Inu is poised to become a beloved token among meme enthusiasts and crypto investors alike. Join us on this exciting journey and be part of the BabyMarvin Inu family!
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BabyMarvin Inu (BABYMARVIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BABYMARVIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BABYMARVINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BABYMARVINטוקניומיקה, חקרו אתBABYMARVINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
