BabyMarvin Inu סֵמֶל

BabyMarvin Inu מחיר (BABYMARVIN)

לא רשום

1 BABYMARVIN ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) טבלת מחירים חיה
BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.64%

-2.64%

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYMARVIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYMARVINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYMARVIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) מידע שוק

$ 32.52K
$ 32.52K$ 32.52K

--
----

$ 32.52K
$ 32.52K$ 32.52K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BabyMarvin Inu הוא $ 32.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYMARVIN הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.52K.

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BabyMarvin Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBabyMarvin Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBabyMarvin Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BabyMarvin Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+23.75%
60 ימים$ 0+77.03%
90 ימים$ 0--

מה זהBabyMarvin Inu (BABYMARVIN)

BabyMarvin Inu is an innovative meme token designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. Inspired by the playful spirit of meme culture, BabyMarvin Inu aims to create a vibrant ecosystem where users can participate in various activities, including trading, staking, and community-driven initiatives. Our project focuses on building a strong community around the token, leveraging social media and creative marketing strategies to enhance visibility and adoption. With a commitment to transparency and security, BabyMarvin Inu is poised to become a beloved token among meme enthusiasts and crypto investors alike. Join us on this exciting journey and be part of the BabyMarvin Inu family!

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BabyMarvin Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BabyMarvin Inu.

בדוק את BabyMarvin Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYMARVIN למטבעות מקומיים

BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYMARVIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BabyMarvin Inu (BABYMARVIN)

כמה שווה BabyMarvin Inu (BABYMARVIN) היום?
החי BABYMARVINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYMARVIN ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYMARVIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BabyMarvin Inu?
שווי השוק של BABYMARVIN הוא $ 32.52K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYMARVIN?
ההיצע במחזור של BABYMARVIN הוא 420.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYMARVIN?
‏‏BABYMARVIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYMARVIN?
BABYMARVIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYMARVIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYMARVIN הוא -- USD.
האם BABYMARVIN יעלה השנה?
BABYMARVIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYMARVIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.