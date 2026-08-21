babydogwifhat מחיר היום

מחיר babydogwifhat (BABYWIF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYWIF ל USD הוא $ 0 לכל BABYWIF.

babydogwifhat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,509.17, עם היצע במחזור של 1000.00M BABYWIF. ב‑24 השעות האחרונות, BABYWIF סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00795013, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYWIF נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

babydogwifhat (BABYWIF) מידע שוק

שווי שוק $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,995,966.0 999,995,966.0 999,995,966.0

שווי השוק הנוכחי של babydogwifhat הוא $ 19.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYWIF הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995966.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.51K.