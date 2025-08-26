Babydog (BABYDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -6.49% שינוי מחיר (7D) -11.99% שינוי מחיר (7D) -11.99%

Babydog (BABYDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYDOG השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -6.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Babydog (BABYDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Babydog הוא $ 17.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYDOG הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.99K.