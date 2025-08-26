עוד על BABYCATE

BabyCate סֵמֶל

BabyCate מחיר (BABYCATE)

לא רשום

1 BABYCATE ל USDמחיר חי:

--
----
-0.80%1D
mexc
USD
BabyCate (BABYCATE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:23:16 (UTC+8)

BabyCate (BABYCATE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.42%

+1.67%

+2.51%

+2.51%

BabyCate (BABYCATE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BABYCATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BABYCATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BABYCATE השתנה ב +3.42% במהלך השעה האחרונה, +1.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BabyCate (BABYCATE) מידע שוק

$ 83.50K
$ 83.50K$ 83.50K

--
----

$ 83.50K
$ 83.50K$ 83.50K

690.00B
690.00B 690.00B

690,000,000,000.0
690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BabyCate הוא $ 83.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYCATE הוא 690.00B, עם היצע כולל של 690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.50K.

BabyCate (BABYCATE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BabyCateל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBabyCate ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBabyCate ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BabyCateל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.67%
30 ימים$ 0+3.35%
60 ימים$ 0+7.07%
90 ימים$ 0--

מה זהBabyCate (BABYCATE)

Amidst the gloomy Memecoin scene on Binance Smart Chain, A new phenomenon has risen – BabyCate! Our mission is clear: to revitalise the memecoin scene on BSC and roll out the red carpet for the triumphant return of Changpeng Zhao, the beloved King of Binance. We believe that memecoins can be more than just fleeting trends. They have the power to build communities, spark creativity, and even drive innovation. With BabyCate, we're fostering an environment where fun and potential intertwine. As we eagerly await CZ's return, BabyCate is more than just a token; we're a passionate community, a movement dedicated to showing our unwavering support. Consider us the ultimate welcome-back gift, a testament to the excitement and anticipation surrounding the King's comeback.

BabyCate (BABYCATE) משאב

האתר הרשמי

BabyCateתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BabyCate (BABYCATE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BabyCate (BABYCATE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BabyCate.

בדוק את BabyCate תחזית המחיר עכשיו‏!

BABYCATE למטבעות מקומיים

BabyCate (BABYCATE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BabyCate (BABYCATE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BABYCATE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BabyCate (BABYCATE)

כמה שווה BabyCate (BABYCATE) היום?
החי BABYCATEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BABYCATE ל USD?
המחיר הנוכחי של BABYCATE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BabyCate?
שווי השוק של BABYCATE הוא $ 83.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BABYCATE?
ההיצע במחזור של BABYCATE הוא 690.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BABYCATE?
‏‏BABYCATE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BABYCATE?
BABYCATE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BABYCATE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BABYCATE הוא -- USD.
האם BABYCATE יעלה השנה?
BABYCATE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BABYCATE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:23:16 (UTC+8)

