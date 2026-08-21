BabyBoomToken מחיר היום

מחיר BabyBoomToken (BBT) בזמן אמת היום הוא $ 0.056232, עם שינוי של 22.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BBT ל USD הוא $ 0.056232 לכל BBT.

BabyBoomToken כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,645,860, עם היצע במחזור של 171.72M BBT. ב‑24 השעות האחרונות, BBT סחר בין $ 0.0441215 (נמוך) ל $ 0.055818 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.939659, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03608602.

ביצועים לטווח קצר, BBT נע ב +1.73% בשעה האחרונה ו +19.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 114.59K.

BabyBoomToken (BBT) מידע שוק

שווי שוק $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M נפח (24 שעות) $ 114.59K$ 114.59K $ 114.59K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.17M$ 56.17M $ 56.17M אספקת מחזור 171.72M 171.72M 171.72M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BabyBoomToken הוא $ 9.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 114.59K. ההיצע במחזור של BBT הוא 171.72M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.17M.